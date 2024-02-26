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Розмінування на Харківщині: де буде гучно 26 лютого

Суспільство 10:22   26.02.2024
Оксана Горун
Розмінування на Харківщині: де буде гучно 26 лютого

На Харківщині знищуватимуть вибухонебезпечні предмети на території двох громад, попередили у ХОВА.

Вибухи лунатимуть з 9:30 до 15:00 у різних локаціях. А саме:

💥 з 09:30 до 13:00 включно в межах села Нова Гусарівка Балаклійської громади;

💥 з 10:30 до 11:00 – у селі Вільхуватка Балаклійської громади;

💥 з 11:00 до 15:00 – у селі Ртищівка Чкалівської громади;

💥 з 12:00 до 13:00 – в межах села Вербівка Балаклійської громади.

Протягом доби на Харківщині вибухотехніки розмінували 3,97 га території, знищивши 200 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Саперам Харківщини передали машину для підготовки ґрунту до розмінування

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 10:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині знищуватимуть вибухонебезпечні предмети на території двох громад, попередили у ХОВА".