20 котов погибли в пожаре в Харькове утром
В Харькове случился пожар — горел двухэтажный дом на Москалевке. Хозяйку спасли, но погибли животные.
Спасателей на ул. Москалевскую, 27, вызвали в 05:51 28 февраля. Горел чердак жилого двухэтажного дома.
«Учитывая особенности конструктивных элементов дома, выполненных из древесины, к месту происшествия сразу направили пять оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах. Пожарные прибыли вовремя и спасли из задымленной зоны 59-летнюю женщину», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Однако погибшие из-за этого пожара все же были. Во время работы спасатели обнаружили умерших животных.
«От огня и дыма погибли около 20 домашних котиков», — отметили в ГСЧС.
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Огонь полностью потушили в 09:30. Причину пожара еще устанавливают.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 10:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове случился пожар — горел двухэтажный дом на Москалевке. Хозяйку спасли, но погибли животные".