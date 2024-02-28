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20 котов погибли в пожаре в Харькове утром

Происшествия 10:06   28.02.2024
Оксана Горун
20 котов погибли в пожаре в Харькове утром

В Харькове случился пожар — горел двухэтажный дом на Москалевке. Хозяйку спасли, но погибли животные.

Спасателей на ул. Москалевскую, 27, вызвали в 05:51 28 февраля. Горел чердак жилого двухэтажного дома.

«Учитывая особенности конструктивных элементов дома, выполненных из древесины, к месту происшествия сразу направили пять оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах. Пожарные прибыли вовремя и спасли из задымленной зоны 59-летнюю женщину», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

пожар в Харькове 28 февраля 2024 - погибли коты 4

Однако погибшие из-за этого пожара все же были. Во время работы спасатели обнаружили умерших животных.

«От огня и дыма погибли около 20 домашних котиков», — отметили в ГСЧС.

пожар в Харькове 28 февраля 2024 - погибли коты 3

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Огонь полностью потушили в 09:30. Причину пожара еще устанавливают.

пожар в Харькове 28 февраля 2024 - погибли коты 5

пожар в Харькове 28 февраля 2024 - погибли коты 2

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове случился пожар — горел двухэтажный дом на Москалевке. Хозяйку спасли, но погибли животные".