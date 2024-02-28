20 котів загинули під час пожежі в Харкові вранці
В Харкові сталася пожежа – горів двоповерхий будинок на Москалівці. Хазяйку врятували, але загинули тварини.
Рятувальників на вул. Москалівську, 27, викликали о 05:51 28 лютого. Горіло горище житлового двоповерхового будинку.
“Враховуючи особливості конструктивних елементів будинку, які виконані з деревини, до місця події відразу направили 5 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах. Вогнеборці прибули вчасно і врятували із задимленої зони 59-річну жінку”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Однак загиблі через цю пожежу все ж таки були. Під час роботи рятувальники виявили померлих тварин.
“Від вогню і диму загинули близько 20 домашніх котиків”, – зазначили в ДСНС.
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Вогонь повністю загасили о 09:30. Причину пожежі встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 10:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові сталася пожежа – горів двоповерхий будинок на Москалівці. Хазяйку врятували, але загинули тварини".