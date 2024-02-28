Live
  • Ср 28.02.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 38.42
  • EUR 41.72

20 котів загинули під час пожежі в Харкові вранці

Події 10:06   28.02.2024
Оксана Горун
20 котів загинули під час пожежі в Харкові вранці

В Харкові сталася пожежа – горів двоповерхий будинок на Москалівці. Хазяйку врятували, але загинули тварини.

Рятувальників на вул. Москалівську, 27, викликали о 05:51 28 лютого. Горіло горище житлового двоповерхового будинку.

“Враховуючи особливості конструктивних елементів будинку, які виконані з деревини, до місця події відразу направили 5 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах. Вогнеборці прибули вчасно і врятували із задимленої зони 59-річну жінку”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

пожежа у Харкові 28 лютого 2024 року - загинули коти 4

Однак загиблі через цю пожежу все ж таки були. Під час роботи рятувальники виявили померлих тварин.

“Від вогню і диму загинули близько 20 домашніх котиків”, – зазначили в ДСНС.

пожежа у Харкові 28 лютого 2024 року - загинули коти 3

Читайте також: Кіт Ізюм став рятувальником у Києві: як живеться хвостатому переселенцю

Вогонь повністю загасили о 09:30. Причину пожежі встановлюють.

пожежа у Харкові 28 лютого 2024 року - загинули коти 5

пожежа у Харкові 28 лютого 2024 року - загинули коти 2

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 28 лютого: по Харківщині били БПЛА та КАБами
Головні новини Харкова 28 лютого: по Харківщині били БПЛА та КАБами
28.02.2024, 10:30
Співробітниця харківського університету допомагала росіянам – СБУ
Співробітниця харківського університету допомагала росіянам – СБУ
28.02.2024, 10:21
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
26.02.2024, 07:51
20 котів загинули під час пожежі в Харкові вранці
20 котів загинули під час пожежі в Харкові вранці
28.02.2024, 10:06
Харківщина горить: штрафи за підпали можуть сягати 153 тис. грн
Харківщина горить: штрафи за підпали можуть сягати 153 тис. грн
28.02.2024, 09:51
Сили РФ підтримують високий темп наступальних операцій під Авдіївкою – ISW
Сили РФ підтримують високий темп наступальних операцій під Авдіївкою – ISW
28.02.2024, 09:27

Новини за темою:

09:51
Харківщина горить: штрафи за підпали можуть сягати 153 тис. грн
08:57
Кіт Ізюм став рятувальником у Києві: як живеться хвостатому переселенцю
08:03
Чоловік підірвався на території приватного домоволодіння на Харківщині
08:32
25 пожеж за добу на Харківщині: у ДСНС пояснили, що відбувається
08:42
У Харкові в пожежі загинула людина, в області ще одна – ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «20 котів загинули під час пожежі в Харкові вранці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 10:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові сталася пожежа – горів двоповерхий будинок на Москалівці. Хазяйку врятували, але загинули тварини".