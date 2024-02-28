20 котів загинули під час пожежі в Харкові вранці

В Харкові сталася пожежа – горів двоповерхий будинок на Москалівці. Хазяйку врятували, але загинули тварини.

Рятувальників на вул. Москалівську, 27, викликали о 05:51 28 лютого. Горіло горище житлового двоповерхового будинку.

“Враховуючи особливості конструктивних елементів будинку, які виконані з деревини, до місця події відразу направили 5 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах. Вогнеборці прибули вчасно і врятували із задимленої зони 59-річну жінку”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Однак загиблі через цю пожежу все ж таки були. Під час роботи рятувальники виявили померлих тварин.

“Від вогню і диму загинули близько 20 домашніх котиків”, – зазначили в ДСНС.

Вогонь повністю загасили о 09:30. Причину пожежі встановлюють.