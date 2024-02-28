В Купянске из-за авиаудара РФ горел дом: пожар тушили 22 спасателя (фото)
В ГСЧС Украины сообщили о последствиях авиаудара РФ по городу Купянск на Харьковщине.
«Разрушения и повреждения получила жилищная и гражданская инфраструктура. В результате обстрела произошло возгорание в разрушенном частном жилом доме на площади 70 кв. м. Пожар ликвидирован. К ликвидации последствий бомбардировок привлекались 4 единицы техники и 22 спасателя», — рассказали в ГСЧС.
Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по центру Купянска авиабомбами ФАБ-500. Россияне попали в местное кафе и церкви, отметил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. В результате обстрела погибли 58-летний пастор и 39-летний мужчина. По состоянию на 15:29 известно, что в результате обстрела пять человек получили ранения.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС Украины сообщили о последствиях авиаудара РФ по городу Купянск на Харьковщине.".