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У Куп’янську через авіаудар РФ горів дім: пожежу гасили 22 рятувальники (фото)

Суспільство 15:57   28.02.2024
Вікторія Яковенко
У Куп’янську через авіаудар РФ горів дім: пожежу гасили 22 рятувальники (фото) Фото: ДСНС України

У ДСНС України повідомили про наслідки авіаудару РФ по місту Куп’янськ на Харківщині.

«Руйнувань і пошкоджень зазнала житлова та цивільна інфраструктура. У результаті обстрілу сталося загорання у зруйнованому приватному житловому будинку на площі 70 кв.м. Пожежу ліквідовано. До ліквідації наслідків бомбардувань залучались 4 одиниці техніки та 22 рятувальника», – розповіли у ДСНС.

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Фото: ДСНС України

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по центру Куп’янську авіабомбами ФАБ-500. Росіяни влучили у місцеве кафе та церков, зазначив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. Внаслідок обстрілу загинули 58-річний пастор та 39-річний чоловік. Станом на 15:29 відомо, що внаслідок обстрілу п’ятеро людей отримали поранення.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС України повідомили про наслідки авіаудару РФ по місту Куп’янськ на Харківщині.".