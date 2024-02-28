У Куп’янську через авіаудар РФ горів дім: пожежу гасили 22 рятувальники (фото)
У ДСНС України повідомили про наслідки авіаудару РФ по місту Куп’янськ на Харківщині.
«Руйнувань і пошкоджень зазнала житлова та цивільна інфраструктура. У результаті обстрілу сталося загорання у зруйнованому приватному житловому будинку на площі 70 кв.м. Пожежу ліквідовано. До ліквідації наслідків бомбардувань залучались 4 одиниці техніки та 22 рятувальника», – розповіли у ДСНС.
Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по центру Куп’янську авіабомбами ФАБ-500. Росіяни влучили у місцеве кафе та церков, зазначив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. Внаслідок обстрілу загинули 58-річний пастор та 39-річний чоловік. Станом на 15:29 відомо, що внаслідок обстрілу п’ятеро людей отримали поранення.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 15:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС України повідомили про наслідки авіаудару РФ по місту Куп’янськ на Харківщині.".