На Харьковщине в пожаре ночью погиб мужчина

Смертельній пожар случился в Чугуевском районе на Харьковщине.

На место спасателей вызвали в 22:07 28 февраля. Горел частный дом в селе Шестаково.

«К месту вызова направлены спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части. К моменту их прибытия горели домашние вещи, перекрытие и крыша жилого дома на площади 80 кв. м. В очаге пожара пожарные обнаружили тело мужчины», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь полностью погасили уже после полуночи. Причину пожара еще устанавливают.

В целом за сутки на Харьковщине произошло 42 пожара, пять из них — из-за российских обстрелов.