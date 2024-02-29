На Харьковщине в пожаре ночью погиб мужчина
Смертельній пожар случился в Чугуевском районе на Харьковщине.
На место спасателей вызвали в 22:07 28 февраля. Горел частный дом в селе Шестаково.
«К месту вызова направлены спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части. К моменту их прибытия горели домашние вещи, перекрытие и крыша жилого дома на площади 80 кв. м. В очаге пожара пожарные обнаружили тело мужчины», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь полностью погасили уже после полуночи. Причину пожара еще устанавливают.
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В целом за сутки на Харьковщине произошло 42 пожара, пять из них — из-за российских обстрелов.
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельній пожар случился в Чугуевском районе на Харьковщине".