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Погибли 3 взрослых и ребенок, есть раненые — Синегубов об обстрелах за сутки

Происшествия 08:25   29.02.2024
Оксана Горун
Погибли 3 взрослых и ребенок, есть раненые — Синегубов об обстрелах за сутки Фото: Харьковская областная прокуратура

Начальник ХОВА Олег Синегубов подвел итоги трагических суток в Харьковской области — из-за российских бомбардировок погибли люди в Купянске и Великом Бурлуке.

«В 16:50 россияне выпустили авиабомбы по вокзалу в пгт Великий Бурлук Купянского района. В результате обстрела погибли девочка 6 лет и 48-летний мужчина. Мать девочки получила тяжелые травмы, ей оказывается медпомощь. В 13:40 в г. Купянск в результате обстрела вражескими авиабомбами разрушено: здание церкви, жилой дом. Повреждены: кафе, 16 жилых домов. Погибли два человека. Получили травмы пять человек«, — напомнил события минувших суток Синегубов.

В целом в течение суток российские террористы обстреляли около 20 населенных пунктов в Харьковской области. Этой ночью — в 01:30 — «прилет» был в Волчанске — удар пришелся по зданию аптеки. Информации о пострадавших нет. По Волчанску стреляли и раньше — в 19:15, 16:25 и 16:40 — во всех случаях повреждены частные дома, а также в 13:00 без последствий.

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Досталось в течение суток Купянску и селам Купянского района: помимо удара КАБ, которая убила людей, по Купянску стреляли и днем, загорелся дом. Также под ударами были Григоровка, Московка и Кондрашовка. Повреждены частные дома и хозпостройки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 08:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подвел итоги трагических суток в Харьковской области — из-за российских бомбардировок погибли люди в Купянске и Великом Бурлуке".