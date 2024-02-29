Загинули троє дорослих і дитина, є поранені – Синєгубов про обстріли за добу
Начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив підсумки трагічної доби в Харківській області – через російські бомбардування загинули люди в Куп’янську та Великому Бурлуку.
“О 16:50 росіяни випустили авіабомби по вокзалу в смт Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинули дівчинка 6 років та 48-річний чоловік. Мати дівчинки зазнала важких травм, їй надається меддопомога. О 13:40 в м. Куп‘янськ внаслідок обстрілу ворожими авіабомбами зруйновано: будівлю церкву, житловий будинок. Пошкоджено: кафе, 16 житлових будинків. Загинули 2 людини. Отримали травми 5 осіб”, – нагадав події минулої доби Синєгубов.
Загалом упродовж доби російські терористи обстріляли близько 20 населених пунктів у Харківській області. Цієї ночі – о 01:30 – “приліт” був у Вовчанську – удар припав по будівлі аптеки. Інформації щодо постраждалих немає. По Вовчанську стріляли й раніше – о 19:15, 16:25 та 16:40 – у всіх випадках пошкоджені приватні будинки, а також о 13:00 без наслідків.
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Дісталося протягом доби Куп’янську та селам Куп’янського району: крім удару КАБ, яка вбила людей, по Куп’янську стріляли й удень, спалахнув будинок. Також під ударами були Григорівка, Московка та Кіндрашівка. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив підсумки трагічної доби в Харківській області – через російські бомбардування загинули люди в Куп’янську та Великому Бурлуку".