На Харківщині в пожежі вночі загинув чоловік
Смертельна пожежа сталася в Чугуївському районі на Харківщині.
На місце рятувальників викликали о 22:07 28 лютого. Горів приватний будинок у селі Шестакове.
“До місця виклику направлено рятувальників 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горіли домашні речі, перекриття та дах житлового будинку на площі 80 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь повністю погасили вже після опівночі. Причину пожежі встановлюють.
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Загалом за добу на Харківщині сталося 42 пожежі, п’ять із них – через російські обстріли.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна пожежа сталася в Чугуївському районі на Харківщині".