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На Харківщині в пожежі вночі загинув чоловік

Події 08:39   29.02.2024
Оксана Горун
На Харківщині в пожежі вночі загинув чоловік

Смертельна пожежа сталася в Чугуївському районі на Харківщині.

На місце рятувальників викликали о 22:07 28 лютого. Горів приватний будинок у селі Шестакове.

“До місця виклику направлено рятувальників 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горіли домашні речі, перекриття та дах житлового будинку на площі 80 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь повністю погасили вже після опівночі. Причину пожежі встановлюють.

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Загалом за добу на Харківщині сталося 42 пожежі, п’ять із них – через російські обстріли.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 08:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна пожежа сталася в Чугуївському районі на Харківщині".