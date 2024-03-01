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В 6 раз больше жилья сдали застройщики Харьковщины в 2023-м — 4 тысячи квартир

Харьков 22:26   01.03.2024
Елена Нагорная
В 6 раз больше жилья сдали застройщики Харьковщины в 2023-м — 4 тысячи квартир Фото: Жилстрой-1

В 2023-м в Харьковской области приняли в эксплуатацию в шесть раз больше жилья, чем в течение позапрошлого года — всего 260,6 тысячи квадратных метров.

Об этом информирует ГУ статистики в Харьковской области.

Сообщается, что было сдано 4135 квартир, из них 3893 в городах и 242 в сельской местности.

В многоквартирных зданиях принято в эксплуатацию 177,1 тысячи квадратных метров, в одноквартирных — 83,5 тысячи.

В городской местности принято в эксплуатацию 230,7 тысячи квадратных метров жилья, а в сельской — 29,9 тысячи.

Как сообщалось, стоимость жилья в новостройках Харькова в течение 2023 года выросла на 35% и составила в среднем 28300 гривен за квадратный метр. Такой прирост — самый большой среди областных центров Украины.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 22:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2023-м в Харьковской области приняли в эксплуатацию в шесть раз больше жилья, чем в течение позапрошлого года".