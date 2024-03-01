У 6 разів більше житла здали забудовники Харківщини у 2023 – 4 тисячі квартир

У 2023-му в Харківській області прийняли в експлуатацію у шість разів більше житла, ніж протягом позаминулого року – загалом 260,6 тисячі квадратних метрів.

Про це інформує ГУ статистики в Харківській області.

Повідомляється, що було здано 4135 квартир, з них 3893 у містах та 242 у сільській місцевості.

У багатоквартирних будинках прийнято в експлуатацію 177,1 тисячі квадратних метрів, в одноквартирних – 83,5 тисячі.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 230,7 тисячі квадратних метрів житла, а в сільській – 29,9 тисячі.

Як повідомлялося, вартість житла в новобудовах Харкова протягом 2023 року зросла на 35% і становила в середньому 28300 гривень за квадратний метр. Такий приріст є найбільшим серед обласних центрів України.