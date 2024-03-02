277 окон выбиты в квартирах в результате ночного удара «шахеда» в Харькове
Еще 17 окон вынесла взрывная волна в местах общего пользования, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
Вообще 8 жилых домов повреждены в результате атаки.
Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковспецстрой» уже закрыли все поврежденные контуры.
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 16:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще 17 окон вынесла взрывная волна в местах общего пользования, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.".