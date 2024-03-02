277 окон выбиты в квартирах в результате ночного удара «шахеда» в Харькове

Еще 17 окон вынесла взрывная волна в местах общего пользования, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Вообще 8 жилых домов повреждены в результате атаки.

Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковспецстрой» уже закрыли все поврежденные контуры.