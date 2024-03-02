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277 вікон вибиті у квартирах в Харкові внаслідок нічного удару «шахеда»

Суспільство 16:56   02.03.2024
Оксана Якушко

Ще 17 вікон винесла вибухова хвиля у місцях загального користування, повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.

Загалом 8 житлових будинків пошкоджені внаслідок атаки.

Співробітники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківспецбуд» вже закрили усі пошкоджені контури.

Читайте також: Наслідки нічної атаки «шахеда» усувають комунальники у Харкові

Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «277 вікон вибиті у квартирах в Харкові внаслідок нічного удару «шахеда»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 16:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 17 вікон винесла вибухова хвиля у місцях загального користування, повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.".