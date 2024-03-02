277 вікон вибиті у квартирах в Харкові внаслідок нічного удару «шахеда»
Ще 17 вікон винесла вибухова хвиля у місцях загального користування, повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.
Загалом 8 житлових будинків пошкоджені внаслідок атаки.
Співробітники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківспецбуд» вже закрили усі пошкоджені контури.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 16:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 17 вікон винесла вибухова хвиля у місцях загального користування, повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.".