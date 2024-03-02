Облачно, но без осадков. Какой будет погода 3 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 3 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков. 🌤 Ветер восточный⬅️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью от 4º мороза❄️ до 1º тепла, днем 2 — 7º тепла.

По Харькову: Облачно с прояснениями.🌥

Без существенных осадков. Ветер восточный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 1 — 3 º мороза❄️, днем 3 — 5 º тепла.