Облачно, но без осадков. Какой будет погода 3 марта в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 3 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области: Облачно с прояснениями.
Без существенных осадков. 🌤 Ветер восточный⬅️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью от 4º мороза❄️ до 1º тепла, днем 2 — 7º тепла.
По Харькову: Облачно с прояснениями.🌥
Без существенных осадков. Ветер восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 1 — 3 º мороза❄️, днем 3 — 5 º тепла.
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 20:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 3 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".