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Облачно, но без осадков. Какой будет погода 3 марта в Харькове и области

Погода 20:31   02.03.2024
Оксана Якушко
Облачно, но без осадков. Какой будет погода 3 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 3 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков. 🌤 Ветер восточный⬅️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью от 4º мороза❄️ до 1º тепла, днем 2 — 7º тепла.

По Харькову: Облачно с прояснениями.🌥
Без существенных осадков. Ветер восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 1 — 3 º мороза❄️, днем 3 — 5 º тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 20:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 3 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".