Live
  • Сб 02.03.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 38.05
  • EUR 41.2

Хмарно, але без опадів. Якою буде погода 3 березня у Харкові та області

Погода 20:31   02.03.2024
Оксана Якушко
Хмарно, але без опадів. Якою буде погода 3 березня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 3 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Хмарно з проясненнями.🌥

Без істотних опадів.🌤 Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі від 4º морозу❄️ до 1º тепла, вдень 2 – 7º тепла.

По Харкову: Хмарно з проясненнями.🌥

Без істотних опадів🌤. Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 1 – 3º морозу❄️, вдень 3 – 5º тепла.

Читайте також: “Весна настане за шість тижнів”: харківський бабак Тимко зробив прогноз

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Від свого 13-річного сина відмовилася матір у Харкові
Від свого 13-річного сина відмовилася матір у Харкові
02.03.2024, 21:25
Хмарно, але без опадів. Якою буде погода 3 березня у Харкові та області
Хмарно, але без опадів. Якою буде погода 3 березня у Харкові та області
02.03.2024, 20:31
“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста
“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста
01.03.2024, 20:28
СБУ затримала зрадника, який допоміг армії РФ захопити Вовчанськ (фото)
СБУ затримала зрадника, який допоміг армії РФ захопити Вовчанськ (фото)
30.09.2022, 14:08
277 вікон вибиті у квартирах в Харкові внаслідок нічного удару «шахеда»
277 вікон вибиті у квартирах в Харкові внаслідок нічного удару «шахеда»
02.03.2024, 16:56
На Куп’янському напрямку росіяни 4 рази атакували Табаївку – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку росіяни 4 рази атакували Табаївку – Генштаб ЗСУ
02.03.2024, 19:41

Новини за темою:

20:43
Вдень – як весною. Якою буде погода 28 лютого у Харкові та області
20:59
Сонячно і ожеледиця. Якою буде погода 24 лютого у Харкові та області
21:10
Вогко і слизько. Якою буде погода 23 лютого у Харкові та області
20:50
Вночі мороз, удень сльота. Якою буде погода 19 лютого у Харкові та області
21:01
Сльота і слизько. Якою буде погода 16 лютого у Харкові та області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Хмарно, але без опадів. Якою буде погода 3 березня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 20:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 3 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".