Хмарно, але без опадів. Якою буде погода 3 березня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 3 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Хмарно з проясненнями.🌥
Без істотних опадів.🌤 Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі від 4º морозу❄️ до 1º тепла, вдень 2 – 7º тепла.
По Харкову: Хмарно з проясненнями.🌥
Без істотних опадів🌤. Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 1 – 3º морозу❄️, вдень 3 – 5º тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 20:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 3 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".