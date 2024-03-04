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Амбулатории и школы Харьковской области помогут восстанавливать поляки

Общество 21:56   04.03.2024
Оксана Якушко
Амбулатории и школы Харьковской области помогут восстанавливать поляки Фото: AdobeStock

Польский центр международной помощи поддерживает украинцев с 2014 года. В настоящее время в Харьковской области фонд отремонтировал более 100 частных жилых домов в Циркунах, Русских Тишках и Змиеве, сообщили в ХОВА.

Также поляки заменили выбитые окна в более сотни квартир Салтовского района Харькова.

Также Польский центр международной помощи планирует начать восстановительные работы в объектах медицинской отрасли, учебных заведениях.

«Работаем над профильной программой, которая должна стартовать в текущем году. Предусматривается восстановление поврежденных амбулаторий, отдельных отделений, ремонт и обустройство укрытий в учебных заведениях для запуска оффлайн-образования. Отдельное направление – обеспечить объекты социальной сферы всем необходимым для приема людей с инвалидностью», – сообщил заместитель главы миссии в Украине Михал Кульпинский.

Организация продолжит оказывать помощь жителям отдаленных и деоккупированных населенных пунктов гуманитарной помощью.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 21:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Польский центр международной помощи поддерживает украинцев с 2014 года. В настоящее время в Харьковской области фонд отремонтировал более 100 частных жилых домов в Циркунах, Русских Тишках и Змиеве, сообщили в ХОВА.".