Амбулаторії та школи Харківщини допоможуть відбудовувати поляки

Польський центр міжнародної допомоги підтримують українців ще з 2014 року. Нині на Харківщині фонд відремонтував понад 100 приватних житлових будинків в Циркунах, Руських Тишках та Змієві, повідомили у ХОВА.

Також поляки замінили вибиті вікна у більш як сотні квартир Салтівського району Харкова.

Також Польський центр міжнародної допомоги планує розпочати відновлювальні роботи в амбулаторіх, навчальних закладах.

«Працюємо над розробкою профільної програми, яка має запрацювати в поточному році. Передбачається відновлення пошкоджених амбулаторій, окремих відділень, ремонт та облаштування укриттів в закладах освіти для запуску офлайн освіти. Окремий напрямок – забезпечити об’єкти соціальної сфери усім необхідним для прийому людей з інвалідністю», – повідомив заступник голови місії в Україні Міхал Кульпінський.

Організація продовжить допомагати жителям віддалених та деокупованих населених пунктів гуманітарною допомогою.