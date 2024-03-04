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Амбулаторії та школи Харківщини допоможуть відбудовувати поляки

Суспільство 21:56   04.03.2024
Оксана Якушко
Амбулаторії та школи Харківщини допоможуть відбудовувати поляки

Польський центр міжнародної допомоги підтримують українців ще з 2014 року. Нині на Харківщині фонд відремонтував понад 100 приватних житлових будинків в Циркунах, Руських Тишках та Змієві, повідомили у ХОВА. 

Також поляки замінили вибиті вікна у більш як сотні квартир Салтівського району Харкова.

Також Польський центр міжнародної допомоги планує розпочати відновлювальні роботи в амбулаторіх, навчальних закладах.

«Працюємо над розробкою профільної програми, яка має запрацювати в поточному році. Передбачається відновлення пошкоджених амбулаторій, окремих відділень, ремонт та облаштування укриттів в закладах освіти для запуску офлайн освіти. Окремий напрямок – забезпечити об’єкти соціальної сфери усім необхідним для прийому людей з інвалідністю», – повідомив заступник голови місії в Україні Міхал Кульпінський.

Організація продовжить допомагати жителям віддалених та деокупованих населених пунктів гуманітарною допомогою.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 21:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Польський центр міжнародної допомоги підтримують українців ще з 2014 року. Нині на Харківщині фонд відремонтував понад 100 приватних житлових будинків в Циркунах, Руських Тишках та Змієві, повідомили у ХОВА. ".