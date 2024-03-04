Амбулаторії та школи Харківщини допоможуть відбудовувати поляки
Польський центр міжнародної допомоги підтримують українців ще з 2014 року. Нині на Харківщині фонд відремонтував понад 100 приватних житлових будинків в Циркунах, Руських Тишках та Змієві, повідомили у ХОВА.
Також поляки замінили вибиті вікна у більш як сотні квартир Салтівського району Харкова.
Також Польський центр міжнародної допомоги планує розпочати відновлювальні роботи в амбулаторіх, навчальних закладах.
«Працюємо над розробкою профільної програми, яка має запрацювати в поточному році. Передбачається відновлення пошкоджених амбулаторій, окремих відділень, ремонт та облаштування укриттів в закладах освіти для запуску офлайн освіти. Окремий напрямок – забезпечити об’єкти соціальної сфери усім необхідним для прийому людей з інвалідністю», – повідомив заступник голови місії в Україні Міхал Кульпінський.
Організація продовжить допомагати жителям віддалених та деокупованих населених пунктів гуманітарною допомогою.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: амбулатория, Польский центр международной помощи, поляки, ремонт, фонд, Харьковская область, хова, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 21:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Польський центр міжнародної допомоги підтримують українців ще з 2014 року. Нині на Харківщині фонд відремонтував понад 100 приватних житлових будинків в Циркунах, Руських Тишках та Змієві, повідомили у ХОВА. ".