В Липцы на Харьковщине вернули свет после обстрелов

Энергетики возобновили электроснабжение для 2000 потребителей в селе Липцы.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», свет в населенном пункте исчез ночью 4 марта в результате вражеских обстрелов. Специалисты отремонтировали две поврежденные высоковольтные линии 10 кВ.