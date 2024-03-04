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В Липцы на Харьковщине вернули свет после обстрелов

Общество 14:36   04.03.2024
Виктория Яковенко
В Липцы на Харьковщине вернули свет после обстрелов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики возобновили электроснабжение для 2000 потребителей в селе Липцы.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», свет в населенном пункте исчез ночью 4 марта в результате вражеских обстрелов. Специалисты отремонтировали две поврежденные высоковольтные линии 10 кВ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 14:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили электроснабжение для 2000 потребителей в селе Липцы.".