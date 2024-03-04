У Липці на Харківщині повернули світло після обстрілів
Фото: АТ “Харківобленерго”
Енергетики відновили електропостачання для 2000 споживачів у селі Липці.
Як повідомили в АТ «Харківобленерго», світло у населеному пункті зникло вночі 4 березня внаслідок ворожого обстрілу. Фахівці відремонтували дві пошкоджені високовольтні лінії 10 кВ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: липцы, обстріли, потребители, світло, харківщина, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 14:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили електропостачання для 2000 споживачів у селі Липці.".