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У Липці на Харківщині повернули світло після обстрілів

Суспільство 14:36   04.03.2024
Вікторія Яковенко
У Липці на Харківщині повернули світло після обстрілів Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики відновили електропостачання для 2000 споживачів у селі Липці.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», світло у населеному пункті зникло вночі 4 березня внаслідок ворожого обстрілу. Фахівці відремонтували дві пошкоджені високовольтні лінії 10 кВ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили електропостачання для 2000 споживачів у селі Липці.".