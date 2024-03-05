Под Купянском РФ не атаковала, но сбросила бомбы на Кисловку — Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли села Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне не наступали, но нанесли авиаудары у села Кисловка Харьковской области.

Под обстрелами оказались более 20 населенных пунктов, в том числе села Западное, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.