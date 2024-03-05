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Под Купянском РФ не атаковала, но сбросила бомбы на Кисловку — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:30   05.03.2024
Оксана Якушко
Под Купянском РФ не атаковала, но сбросила бомбы на Кисловку — Генштаб ВСУ Фото: zn.ua

На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли села Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне не наступали, но нанесли авиаудары у села Кисловка Харьковской области.

Под обстрелами оказались более 20 населенных пунктов, в том числе села Западное, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 19:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли села Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".