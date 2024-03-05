Під Куп’янськом РФ не атакувала, але скинула бомби на Кислівку – Генштаб ЗСУ
На Слобожанському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку ворог не наступав, але росіяни завдали авіаударів біля села Кислівка Харківської області.
Під обстрілами опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема Западне, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, Генштаб ЗСУ, обстріл, росіяни, рф, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 19:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ. ".