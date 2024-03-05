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Пылал Волчанск: ночью спасатели под обстрелами гасили масштабные пожары (фото)

Происшествия 09:14   05.03.2024
Оксана Горун
Пылал Волчанск: ночью спасатели под обстрелами гасили масштабные пожары (фото)

Ночью с 4 на 5 марта россияне обстрелами вызвали масштабные пожары в Волчанске — горели частные дома на площади 200 и 120 квадратных метров.

Вызов на первый из пожаров спасатели получили около 23:00 4 марта. Пылал частный дом на площади около 200 квадратных метров.

«Работать пришлось под постоянными обстрелами. Однако спасателям удалось сохранить от уничтожения огнем гараж и соседний одноэтажный дом на четыре квартиры», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары в Волчанске 5 марта 2024 3

Также под обстрелами тушили огонь в частном доме уже после полуночи. Площадь этого пожара была 120 квадратных метров.

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«К счастью жертв и пострадавших в обоих случаях нет», — отметили в ГСЧС.

Пожары в Волчанске 5 марта 2024 5

Пожары в Волчанске 5 марта 2024 4

Пожары в Волчанске 5 марта 2024

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью с 4 на 5 марта россияне обстрелами вызвали масштабные пожары в Волчанске — горели частные дома на площади 200 и 120 квадратных метров".