Пылал Волчанск: ночью спасатели под обстрелами гасили масштабные пожары (фото)

Ночью с 4 на 5 марта россияне обстрелами вызвали масштабные пожары в Волчанске — горели частные дома на площади 200 и 120 квадратных метров.

Вызов на первый из пожаров спасатели получили около 23:00 4 марта. Пылал частный дом на площади около 200 квадратных метров.

«Работать пришлось под постоянными обстрелами. Однако спасателям удалось сохранить от уничтожения огнем гараж и соседний одноэтажный дом на четыре квартиры», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также под обстрелами тушили огонь в частном доме уже после полуночи. Площадь этого пожара была 120 квадратных метров.

«К счастью жертв и пострадавших в обоих случаях нет», — отметили в ГСЧС.