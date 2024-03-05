Палав Вовчанськ: уночі рятувальники під обстрілами гасили пожежі (фото)
Уночі з 4 на 5 березня росіяни обстрілами викликали масштабні пожежі у Вовчанську – горіли приватні будинки на площі 200 та 120 квадратних метрів.
Виклик на першу із пожеж рятувальники отримали близько 23:00 4 березня. Палав приватний будинок на площі близько 200 квадратних метрів.
“Працювати довелось під постійними обстрілами. Проте рятувальникам вдалось зберегти від знищення вогнем гараж та сусідній одноповерховий будинок на чотири квартири”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також під обстрілами гасили вогонь у приватному будинку вже після опівночі. Площа цієї пожежі складала 120 квадратних метрів.
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“На щастя жертв та постраждалих в обох випадках немає”, – зазначили в ДСНС.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уночі з 4 на 5 березня росіяни обстрілами викликали масштабні пожежі у Вовчанську – горіли приватні будинки на площі 200 та 120 квадратних метрів".