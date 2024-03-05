Live
  • Вт 05.03.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 38.31
  • EUR 41.54

Палав Вовчанськ: уночі рятувальники під обстрілами гасили пожежі (фото)

Події 09:14   05.03.2024
Оксана Горун
Палав Вовчанськ: уночі рятувальники під обстрілами гасили пожежі (фото)

Уночі з 4 на 5 березня росіяни обстрілами викликали масштабні пожежі у Вовчанську – горіли приватні будинки на площі 200 та 120 квадратних метрів.

Виклик на першу із пожеж рятувальники отримали близько 23:00 4 березня. Палав приватний будинок на площі близько 200 квадратних метрів.

“Працювати довелось під постійними обстрілами. Проте рятувальникам вдалось зберегти від знищення вогнем гараж та сусідній одноповерховий будинок на чотири квартири”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежі у Вовчанську 5 березня 2024 3

Також під обстрілами гасили вогонь у приватному будинку вже після опівночі. Площа цієї пожежі складала 120 квадратних метрів.

Читайте також: Поранено водія “швидкої” на Харківщині, Вовчанськ обстріляли 27 разів — поліція

“На щастя жертв та постраждалих в обох випадках немає”, – зазначили в ДСНС.

Пожежі у Вовчанську 5 березня 2024 5

Пожежі у Вовчанську 5 березня 2024 4

Пожежі у Вовчанську 5 березня 2024

Автор: Оксана Горун
Популярно
Палав Вовчанськ: уночі рятувальники під обстрілами гасили пожежі (фото)
Палав Вовчанськ: уночі рятувальники під обстрілами гасили пожежі (фото)
05.03.2024, 09:14
Вночі українські морські дрони втопили російський військовий корабель – ГУР
Вночі українські морські дрони втопили російський військовий корабель – ГУР
05.03.2024, 08:56
Синєгубов про обстріли Харківщини: поранений, били по 17 населених пунктах
Синєгубов про обстріли Харківщини: поранений, били по 17 населених пунктах
05.03.2024, 08:28
Головні новини Харкова 5.03: водія “швидкої” поранено, ДСНС під обстрілами
Головні новини Харкова 5.03: водія “швидкої” поранено, ДСНС під обстрілами
05.03.2024, 08:35
Поранено водія “швидкої” на Харківщині, Вовчанськ обстріляли 27 разів- поліція
Поранено водія “швидкої” на Харківщині, Вовчанськ обстріляли 27 разів- поліція
05.03.2024, 08:18
Сьогодні 5 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 березня: яке свято та день в історії
05.03.2024, 06:00

Новини за темою:

10:11
Армія РФ вранці поранила мешканця Харківщини та підпалила навчальний заклад
23:32
Травмованого внаслідок обстрілу Вовчанська собаку врятував поліціянт (відео)
21:23
Пес Рудик постраждав через обстріл Вовчанська – його врятували (фото, відео)
15:16
У Вовчанську пролунало 30 вибухів: поранений чоловік, пошкоджені будинки
13:13
Росіяни обстріляли Вовчанськ: горіли дах будинку, гараж й авто (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Палав Вовчанськ: уночі рятувальники під обстрілами гасили пожежі (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 09:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уночі з 4 на 5 березня росіяни обстрілами викликали масштабні пожежі у Вовчанську – горіли приватні будинки на площі 200 та 120 квадратних метрів".