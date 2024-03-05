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В Харькове установили новый рекорд: 250 женщин изготовили окопные свечи (фото)

Общество 15:18   05.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове установили новый рекорд: 250 женщин изготовили окопные свечи (фото) Фото: Харьковский горсовет

Новый национальный рекорд «Материнское сердце бьется за Украину» зафиксировали во время празднования Международного женского дня в Харькове.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Отмечается, что во время праздника 250 женщин изготовили окопные свечи для военных и выложили из них сердце. Эти свечи передадут на фронт.

«Я горжусь женщинами, которые сейчас находятся в Харькове. Горжусь учителями, обучающими детей, врачами, спасающими жизнь, женщинами, работающими на коммунальных предприятиях. Все вы – настоящие герои!», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 15:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый национальный рекорд «Материнское сердце бьется за Украину» зафиксировали во время празднования Международного женского дня в Харькове.".