В Харькове установили новый рекорд: 250 женщин изготовили окопные свечи (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Новый национальный рекорд «Материнское сердце бьется за Украину» зафиксировали во время празднования Международного женского дня в Харькове.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Отмечается, что во время праздника 250 женщин изготовили окопные свечи для военных и выложили из них сердце. Эти свечи передадут на фронт.
«Я горжусь женщинами, которые сейчас находятся в Харькове. Горжусь учителями, обучающими детей, врачами, спасающими жизнь, женщинами, работающими на коммунальных предприятиях. Все вы – настоящие герои!», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Читайте также: 555 рождественских ёлок. Немец побил мировой рекорд, украсив дом с размахом
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, окопные, рекорд, свечи, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове установили новый рекорд: 250 женщин изготовили окопные свечи (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 15:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый национальный рекорд «Материнское сердце бьется за Украину» зафиксировали во время празднования Международного женского дня в Харькове.".