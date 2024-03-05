В Харькове установили новый рекорд: 250 женщин изготовили окопные свечи (фото)

Новый национальный рекорд «Материнское сердце бьется за Украину» зафиксировали во время празднования Международного женского дня в Харькове.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Отмечается, что во время праздника 250 женщин изготовили окопные свечи для военных и выложили из них сердце. Эти свечи передадут на фронт.

«Я горжусь женщинами, которые сейчас находятся в Харькове. Горжусь учителями, обучающими детей, врачами, спасающими жизнь, женщинами, работающими на коммунальных предприятиях. Все вы – настоящие герои!», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов.