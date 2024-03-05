Live
  • Вт 05.03.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 38.31
  • EUR 41.54

У Харкові встановили новий рекорд: 250 жінок виготовили окопні свічки (фото)

Суспільство 15:18   05.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові встановили новий рекорд: 250 жінок виготовили окопні свічки (фото) Фото: Харківська міськрада

Новий національний рекорд «Материнське серце б’ється за Україну» зафіксували під час свята з нагоди Міжнародного жіночого дня у Харкові.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Зазначається, що під час свята 250 жінок власноруч виготовили окопні свічки для військових і виклали з них серце. Ці свічки передадуть на фронт.

«Я пишаюсь жінками, які зараз знаходяться в Харкові. Пишаюся вчителями, які навчають дітей, лікарями, які рятують життя, жінками, які працюють на комунальних підприємствах. Усі ви – справжні герої!», – сказав мер Харкова Ігор Терехов.

02

03
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: 555 різдвяних ялинок. Німець побив світовий рекорд, прикрасивши свій будинок

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 5.03: дві жертви РФ, водія “швидкої” поранено
Головні новини Харкова 5.03: дві жертви РФ, водія “швидкої” поранено
05.03.2024, 15:21
Справу харківського екснардепа Мураєва передали до суду: що йому «світить»
Справу харківського екснардепа Мураєва передали до суду: що йому «світить»
05.03.2024, 14:45
Перейменування станції «Пушкінська» у Харкові: мерії запропонували нову назву
Перейменування станції «Пушкінська» у Харкові: мерії запропонували нову назву
05.03.2024, 14:20
Витік палива у Харкові: перевірили воду з джерел, повідомляють про ризики
Витік палива у Харкові: перевірили воду з джерел, повідомляють про ризики
05.03.2024, 13:33
Дрон харківських воїнів залетів у люк ворожого танка: техніка знищена (відео)
Дрон харківських воїнів залетів у люк ворожого танка: техніка знищена (відео)
05.03.2024, 13:50
Ворог продовжує «рватися» до Куп’янська – воїн ЗСУ про штурми РФ
Ворог продовжує «рватися» до Куп’янська – воїн ЗСУ про штурми РФ
05.03.2024, 12:53

Новини за темою:

12:09
Два жителя Харківщини померли від COVID-19, 3 тис. – захворіли на грип і ГРВІ
18:36
Ще один департамент створили в Харківській міськраді – чим він займеться
13:27
Два депутати пішли з Харківської міськради
13:10
Понад 47 млн грн – на армію та безпеку: зміни у бюджеті Харкова
15:05
Завтра трамваї та тролейбуси тимчасово змінять свої маршрути у Харкові

Ви читали новину: «У Харкові встановили новий рекорд: 250 жінок виготовили окопні свічки (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 15:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий національний рекорд «Материнське серце б’ється за Україну» зафіксували під час свята з нагоди Міжнародного жіночого дня у Харкові.".