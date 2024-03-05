У Харкові встановили новий рекорд: 250 жінок виготовили окопні свічки (фото)
Фото: Харківська міськрада
Новий національний рекорд «Материнське серце б’ється за Україну» зафіксували під час свята з нагоди Міжнародного жіночого дня у Харкові.
Про це повідомили у Харківській міськраді. Зазначається, що під час свята 250 жінок власноруч виготовили окопні свічки для військових і виклали з них серце. Ці свічки передадуть на фронт.
«Я пишаюсь жінками, які зараз знаходяться в Харкові. Пишаюся вчителями, які навчають дітей, лікарями, які рятують життя, жінками, які працюють на комунальних підприємствах. Усі ви – справжні герої!», – сказав мер Харкова Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 15:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий національний рекорд «Материнське серце б’ється за Україну» зафіксували під час свята з нагоди Міжнародного жіночого дня у Харкові.".