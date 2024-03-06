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Прохладно и без осадков. Какой будет погода 7 марта в Харькове и области

Общество 20:29   06.03.2024
Оксана Якушко
Прохладно и без осадков. Какой будет погода 7 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 7 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

7 марта: Облачно с прояснениями.🌥
Без существенных осадков. 🌤
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° мороза❄️, днем от 1° мороза❄️ до 4° тепла.

По Харькову: Без существенных осадков. 🌤
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 5° мороза ❄️, днем 1 — 3° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 20:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 7 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".