Прохладно и без осадков. Какой будет погода 7 марта в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 7 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
7 марта: Облачно с прояснениями.🌥
Без существенных осадков. 🌤
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° мороза❄️, днем от 1° мороза❄️ до 4° тепла.
По Харькову: Без существенных осадков. 🌤
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 5° мороза ❄️, днем 1 — 3° тепла.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 20:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 7 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".