Live
  • Ср 06.03.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 38.39
  • EUR 41.65

Прохолодно і без опадів. Якою буде погода 7 березня у Харкові та області

Суспільство 20:29   06.03.2024
Оксана Якушко
Прохолодно і без опадів. Якою буде погода 7 березня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 7 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

7 березня: Хмарно з проясненнями.🌥

По області: Без істотних опадів. 🌤

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° морозу❄️, вдень від 1° морозу❄️ до 4° тепла.

 

По Харкову: Без істотних опадів. 🌤

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 3 – 5° морозу❄️, вдень 1 – 3° тепла.

Читайте також: Хмарно, але без дощу. Якою буде погода 6 березня у Харкові та області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Прохолодно і без опадів. Якою буде погода 7 березня у Харкові та області
Прохолодно і без опадів. Якою буде погода 7 березня у Харкові та області
06.03.2024, 20:29
Росіяни тричі атакували Табаївку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Росіяни тричі атакували Табаївку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
06.03.2024, 19:52
Жінку і дітей з-під завалів врятували бійці у Боровій на Харківщині (відео)
Жінку і дітей з-під завалів врятували бійці у Боровій на Харківщині (відео)
06.03.2024, 19:17
Перейменування станції «Пушкінська» у Харкові: мерії запропонували нову назву
Перейменування станції «Пушкінська» у Харкові: мерії запропонували нову назву
05.03.2024, 14:20
Багатоквартирний комплекс для переселенців створили на Харківщині – Синєгубов
Багатоквартирний комплекс для переселенців створили на Харківщині – Синєгубов
06.03.2024, 18:30
Головні новини Харкова 6 березня: удар по Боровій, РФ тричі атакувала Табаївку
Головні новини Харкова 6 березня: удар по Боровій, РФ тричі атакувала Табаївку
06.03.2024, 20:04

Новини за темою:

20:04
Хмарно, але без дощу. Якою буде погода 6 березня у Харкові та області
20:11
Тепло і трохи хмарно. Якою буде погода 5 березня у Харкові та області
20:31
Хмарно, але без опадів. Якою буде погода 3 березня у Харкові та області
20:43
Вдень – як весною. Якою буде погода 28 лютого у Харкові та області
20:59
Сонячно і ожеледиця. Якою буде погода 24 лютого у Харкові та області

Ви читали новину: «Прохолодно і без опадів. Якою буде погода 7 березня у Харкові та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 20:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 7 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".