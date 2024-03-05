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Хмарно, але без дощу. Якою буде погода 6 березня у Харкові та області

Погода 20:04   05.03.2024
Оксана Якушко
Хмарно, але без дощу. Якою буде погода 6 березня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 6 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:

Без істотних опадів.🌤

Вітер північно – східний↙️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 4° морозу❄️ до 1° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

По Харкову:

Без істотних опадів.🌤

Вітер північно – східний↙️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень 3 – 5° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 20:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 6 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".