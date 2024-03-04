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Тепло і трохи хмарно. Якою буде погода 5 березня у Харкові та області

Погода 20:11   04.03.2024
Оксана Якушко
Тепло і трохи хмарно. Якою буде погода 5 березня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 5 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів.🌤

Вітер південно – східний↖️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 4° морозу❄️ до 1° тепла, вдень 4 – 9° тепла.

По місту: Без істотних опадів.🌤

Вітер південно – східний↖️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень 5 – 7° тепла.

Читайте також: Тепло та без опадів: якою буде погода в Харкові 4 березня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 20:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 5 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".