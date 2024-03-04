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Тепло и немного облачно. Какой будет погода 5 марта в Харькове и области

Погода 20:11   04.03.2024
Оксана Якушко
Тепло и немного облачно. Какой будет погода 5 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 5 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный↖️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью от 4° мороза❄️ до 1° тепла, днем 4 — 9° тепла.

По городу: Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный↖️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем 5 — 7° тепла.

Читайте также: Тепло и без осадков: какой будет погода в Харькове 4 марта

Автор: Оксана Якушко
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  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 5 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".