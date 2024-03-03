Тепло и без осадков: какой будет погода в Харькове 4 марта

Региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует в Харькове приятную мартовскую погоду.

В течение дня 4 марта в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Осадков не предполагают.

В Харькове ночью температура воздуха будет 0 — 2º мороза, а днем 5 — 7º тепла.

В области — ночью от 3º мороза до 2º тепла, днем 3 — 8º тепла.

В дальнейшем же первая полноценная неделя марта в Украине будет переменчивой, предупредила синоптик Наталья Диденко.

«В период с 6 по 9 марта – похолодание, затем потеплеет, потом, с 12 по 15 марта снова ожидается похолодание, а дальше все равно весна возьмет свое, начнет повсюду теплеть. Как видите, неделя будет переменчивой, не прячьте теплые куртки и особенно шапки — еще и померзнем немного, и мокрого снега увидим», — написала Диденко в telegram.