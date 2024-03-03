Тепло и без осадков: какой будет погода в Харькове 4 марта
Региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует в Харькове приятную мартовскую погоду.
В течение дня 4 марта в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Осадков не предполагают.
В Харькове ночью температура воздуха будет 0 — 2º мороза, а днем 5 — 7º тепла.
В области — ночью от 3º мороза до 2º тепла, днем 3 — 8º тепла.
В дальнейшем же первая полноценная неделя марта в Украине будет переменчивой, предупредила синоптик Наталья Диденко.
«В период с 6 по 9 марта – похолодание, затем потеплеет, потом, с 12 по 15 марта снова ожидается похолодание, а дальше все равно весна возьмет свое, начнет повсюду теплеть. Как видите, неделя будет переменчивой, не прячьте теплые куртки и особенно шапки — еще и померзнем немного, и мокрого снега увидим», — написала Диденко в telegram.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 20:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует в Харькове приятную мартовскую погоду".