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Тепло та без опадів: якою буде погода в Харкові 4 березня

Погода 20:30   03.03.2024
Оксана Горун
Тепло та без опадів: якою буде погода в Харкові 4 березня

Регіональний центр з гідрометеорології прогнозує в Харкові приємну березневу погоду.

Протягом дня 4 березня у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Опадів не передбачають.

У Харкові вночі температура повітря становитиме 0 – 2º морозу, а вдень 5 – 7º тепла.

В області – вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 3 – 8º тепла.

Надалі перший повноцінний тиждень березня в Україні буде мінливим, попередила синоптикиня Наталка Діденко.

“У період з 6 по 9 березня – похолодання, потім потепліє, потім, з 12 по 15 березня знову очікується похолодання, а далі все одно весна візьме своє, почне повсюди теплішати. Як бачите, тиждень буде мінливим, не ховайте теплі куртки й особливо шапки – ще й померзнемо трохи й мокрого снігу побачимо“, – написала Діденко в телеграмі.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 20:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Регіональний центр з гідрометеорології прогнозує в Харкові приємну березневу погоду".