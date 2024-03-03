Тепло та без опадів: якою буде погода в Харкові 4 березня
Регіональний центр з гідрометеорології прогнозує в Харкові приємну березневу погоду.
Протягом дня 4 березня у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Опадів не передбачають.
У Харкові вночі температура повітря становитиме 0 – 2º морозу, а вдень 5 – 7º тепла.
В області – вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 3 – 8º тепла.
Надалі перший повноцінний тиждень березня в Україні буде мінливим, попередила синоптикиня Наталка Діденко.
“У період з 6 по 9 березня – похолодання, потім потепліє, потім, з 12 по 15 березня знову очікується похолодання, а далі все одно весна візьме своє, почне повсюди теплішати. Як бачите, тиждень буде мінливим, не ховайте теплі куртки й особливо шапки – ще й померзнемо трохи й мокрого снігу побачимо“, – написала Діденко в телеграмі.
Читайте також: Паводок на Харківщині: синоптики попереджають про небезпеку
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Тепло та без опадів: якою буде погода в Харкові 4 березня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 20:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Регіональний центр з гідрометеорології прогнозує в Харкові приємну березневу погоду".