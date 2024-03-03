Тепло та без опадів: якою буде погода в Харкові 4 березня

Регіональний центр з гідрометеорології прогнозує в Харкові приємну березневу погоду.

Протягом дня 4 березня у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Опадів не передбачають.

У Харкові вночі температура повітря становитиме 0 – 2º морозу, а вдень 5 – 7º тепла.

В області – вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 3 – 8º тепла.

Надалі перший повноцінний тиждень березня в Україні буде мінливим, попередила синоптикиня Наталка Діденко.

“У період з 6 по 9 березня – похолодання, потім потепліє, потім, з 12 по 15 березня знову очікується похолодання, а далі все одно весна візьме своє, почне повсюди теплішати. Як бачите, тиждень буде мінливим, не ховайте теплі куртки й особливо шапки – ще й померзнемо трохи й мокрого снігу побачимо“, – написала Діденко в телеграмі.