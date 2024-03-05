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Облачно, но без дождя. Какой будет погода 6 марта в Харькове и области

Погода 20:04   05.03.2024
Оксана Якушко
Облачно, но без дождя. Какой будет погода 6 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 6 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:

Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью от 4° мороза ❄️ до 1° тепла, днем 2 — 7° тепла.

По Харькову:

Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем 3 — 5° тепла.

Читайте также: Тепло и немного облачно. Какой будет погода 5 марта в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 20:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 6 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".