Облачно, но без дождя. Какой будет погода 6 марта в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 6 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области:
Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью от 4° мороза ❄️ до 1° тепла, днем 2 — 7° тепла.
По Харькову:
Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем 3 — 5° тепла.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 20:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 6 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".