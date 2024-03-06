Завтра трамваи в Харькове временно изменят маршруты
Фото: Харьковский горсовет
Завтра, 7 марта, с 10:00 до 15:00 не будут ходить трамваи №16 и 16А на ул. Шевченко, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Героев Труда, и на ул. Героев Труда, на участке от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Это связано с аварийным ремонтом контактной сети.
В это время трамваи будут курсировать так:
№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: маршрут, трамвай, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 17:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 7 марта, с 10:00 до 15:00 не будут ходить трамваи №16 и 16А на ул. Шевченко, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Героев Труда, и на ул. Героев Труда, на участке от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".