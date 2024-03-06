Live
  • Ср 06.03.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 38.39
  • EUR 41.65

Завтра трамваи в Харькове временно изменят маршруты

Общество 17:55   06.03.2024
Оксана Якушко
Завтра трамваи в Харькове временно изменят маршруты Фото: Харьковский горсовет

Завтра, 7 марта, с 10:00 до 15:00 не будут ходить трамваи №16 и 16А на ул. Шевченко, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Героев Труда, и на ул. Героев Труда, на участке от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Это связано с аварийным ремонтом контактной сети.

В это время трамваи будут курсировать так:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

Читайте также: Обстрелы в Харькове уничтожили 100 трамваев

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 6 марта: уклонисты в суде и Днестре, удар по Боровой
Главные новости Харькова 6 марта: уклонисты в суде и Днестре, удар по Боровой
06.03.2024, 16:56
Враг продолжает «рваться» в Купянск – воин ВСУ о штурмах РФ
Враг продолжает «рваться» в Купянск – воин ВСУ о штурмах РФ
05.03.2024, 12:53
Многоквартирный комплекс для переселенцев создали на Харьковщине – Синегубов
Многоквартирный комплекс для переселенцев создали на Харьковщине – Синегубов
06.03.2024, 18:30
Обстрел учебного заведения в центре Харькова: ущерб – более 331 млн грн (фото)
Обстрел учебного заведения в центре Харькова: ущерб – более 331 млн грн (фото)
06.03.2024, 12:15
Последствия удара по Боровой показали правоохранители (фото, видео)
Последствия удара по Боровой показали правоохранители (фото, видео)
06.03.2024, 16:45
Завтра трамваи в Харькове временно изменят маршруты
Завтра трамваи в Харькове временно изменят маршруты
06.03.2024, 17:55

Новости по теме:

18:28
Два дня трамваи в Харькове будут ходить другим маршрутом
18:56
В воскресенье трамваи не будут ходить полдня на Салтовке в Харькове
17:17
Завтра трамваи изменят свои маршруты на Салтовке в Харькове
17:28
Два дня трамваи не будут возить пассажиров на Алексеевку в Харькове
18:10
Трамваи в Харькове изменят маршруты на два дня

Вы читали новость: «Завтра трамваи в Харькове временно изменят маршруты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 17:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 7 марта, с 10:00 до 15:00 не будут ходить трамваи №16 и 16А на ул. Шевченко, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Героев Труда, и на ул. Героев Труда, на участке от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".