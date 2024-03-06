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Завтра трамваї у Харкові тимчасово змінять маршрути

Суспільство 17:55   06.03.2024
Оксана Якушко
Завтра трамваї у Харкові тимчасово змінять маршрути Фото: Харківська міськрада

Завтра, 7 березня, з 10:00 до 15:00 не ходитимуть трамваї №16 та 16А на вул. Шевченка, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Героїв Праці, та на вул. Героїв Праці, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 17:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 7 березня, з 10:00 до 15:00 не ходитимуть трамваї №16 та 16А на вул. Шевченка, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Героїв Праці, та на вул. Героїв Праці, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, повідомили у Департаменті інфраструктури.".