Завтра трамваї у Харкові тимчасово змінять маршрути

Завтра, 7 березня, з 10:00 до 15:00 не ходитимуть трамваї №16 та 16А на вул. Шевченка, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Героїв Праці, та на вул. Героїв Праці, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».