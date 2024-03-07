Двух оккупантов уничтожили пограничники на Харьковщине: опубликовано видео

Бойцы бригады «Стальная граница» с помощью FPV-дрона ликвидировали двух военнослужащих армии РФ на Харьковском направлении.

«Аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили среди разрушенных российской агрессией зданий двух захватчиков. Дроны-камикадзе пограничников перевели оккупантов в статус «300», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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