Двух оккупантов уничтожили пограничники на Харьковщине: опубликовано видео
Бойцы бригады «Стальная граница» с помощью FPV-дрона ликвидировали двух военнослужащих армии РФ на Харьковском направлении.
«Аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили среди разрушенных российской агрессией зданий двух захватчиков. Дроны-камикадзе пограничников перевели оккупантов в статус «300», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, дрон, знищили, оккупанты, окупанти, пограничники, рф, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 15:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» с помощью FPV-дрона ликвидировали двух военнослужащих армии РФ на Харьковском направлении.".