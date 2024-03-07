Двох окупантів знищили прикордонники на Харківщині: опубліковано відео
Бійці бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дрона ліквідували двох військовослужбовців армії РФ на Харківському напрямку.
«Аеророзвідники Держприкордонслужби виявили серед зруйнованих російською агресією будівель двох загарбників. Дрони-камікадзе прикордонників перевели окупантів у статус «300», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, дрон, знищили, окупанти, пограничники, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 15:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дрона ліквідували двох військовослужбовців армії РФ на Харківському напрямку.".