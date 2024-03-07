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Двох окупантів знищили прикордонники на Харківщині: опубліковано відео

Суспільство 15:40   07.03.2024
Вікторія Яковенко
Двох окупантів знищили прикордонники на Харківщині: опубліковано відео

Бійці бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дрона ліквідували двох військовослужбовців армії РФ на Харківському напрямку.

«Аеророзвідники Держприкордонслужби виявили серед зруйнованих російською агресією будівель двох загарбників. Дрони-камікадзе прикордонників перевели окупантів у статус «300», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 15:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дрона ліквідували двох військовослужбовців армії РФ на Харківському напрямку.".