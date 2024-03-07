Двох окупантів знищили прикордонники на Харківщині: опубліковано відео

Бійці бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дрона ліквідували двох військовослужбовців армії РФ на Харківському напрямку.

«Аеророзвідники Держприкордонслужби виявили серед зруйнованих російською агресією будівель двох загарбників. Дрони-камікадзе прикордонників перевели окупантів у статус «300», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

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