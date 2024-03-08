Двое погибших из-за удара дрона РФ по автомобилю на Харьковщине – Синегубов

Вражеский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю около 15 часов в Волчанске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина. По словам свидетелей, в авто мог находиться еще один человек», — рассказал Синегубов.

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