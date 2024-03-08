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Двое погибших из-за удара дрона РФ по автомобилю на Харьковщине – Синегубов

Происшествия 17:56   08.03.2024
Оксана Якушко
Двое погибших из-за удара дрона РФ по автомобилю на Харьковщине – Синегубов

Вражеский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю около 15 часов в Волчанске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина. По словам свидетелей, в авто мог находиться еще один человек», — рассказал Синегубов.

Информация обновляется.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 17:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю около 15 часов в Волчанске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".