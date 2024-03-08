Двое погибших из-за удара дрона РФ по автомобилю на Харьковщине – Синегубов
Вражеский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю около 15 часов в Волчанске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина. По словам свидетелей, в авто мог находиться еще один человек», — рассказал Синегубов.
Информация обновляется.
Читайте также: За сутки россияне убили на Харьковщине трех человек и девять ранили — ХОВА
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, волчанск, дрон, загиблі, Олег Синегубов, погибшие, рф, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Двое погибших из-за удара дрона РФ по автомобилю на Харьковщине – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 17:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю около 15 часов в Волчанске, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".