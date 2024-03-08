Двоє загиблих через удар російського дрона в автівку на Харківщині – Синєгубов

Ворожий FPV-дрон поцілив по цивільному автомобілю близько 15 години у Вовчанську, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Загинули 58-річний чоловік і 53-річна жінка. За словами свідків, в авто могла перебувати ще одна людина», – розповів Синєгубов.

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