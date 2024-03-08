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В Чугуев вернули свет после ночного обстрела (фото)

Общество 14:13   08.03.2024
Виктория Яковенко
В Чугуев вернули свет после ночного обстрела (фото) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики возобновили электроснабжение в городе Чугуев на Харьковщине после ракетного обстрела, который произошел ночью 8 марта.

По данным АО «Харьковоблэнерго», в результате «прилета» без света в городе остались 15 потребителей.

«Это произошло из-за повреждения воздушной линии 0,4 кВ. Были отремонтированы пять прогонов линии, заменена разрушенная опора. Сейчас все обесточенные потребители — со светом», — отметили энергетики.

Напомним, взрыв раздался в Чугуеве около полуночи 8 марта. Перед этим в 23:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.  Белгородские telegram-каналы сообщали, что «над городом громко», что, как правило, означает вылет ракет С-300. Около 00:06 взрыв прогремел в Чугуеве. Изначально было известно о двух раненых. Позже Харьковская областная прокуратура сообщила о семи пострадавших. Также в результате «прилета» город остался без воды.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 14:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили электроснабжение в городе Чугуев на Харьковщине после ракетного обстрела, который произошел ночью 8 марта.".