В Чугуев вернули свет после ночного обстрела (фото)
Энергетики возобновили электроснабжение в городе Чугуев на Харьковщине после ракетного обстрела, который произошел ночью 8 марта.
По данным АО «Харьковоблэнерго», в результате «прилета» без света в городе остались 15 потребителей.
«Это произошло из-за повреждения воздушной линии 0,4 кВ. Были отремонтированы пять прогонов линии, заменена разрушенная опора. Сейчас все обесточенные потребители — со светом», — отметили энергетики.
Напомним, взрыв раздался в Чугуеве около полуночи 8 марта. Перед этим в 23:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Белгородские telegram-каналы сообщали, что «над городом громко», что, как правило, означает вылет ракет С-300. Около 00:06 взрыв прогремел в Чугуеве. Изначально было известно о двух раненых. Позже Харьковская областная прокуратура сообщила о семи пострадавших. Также в результате «прилета» город остался без воды.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: прилет, світло, свет, удар, Харьковоблэнерго, харьковщина, Чугуїв, Чугуев, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 14:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили электроснабжение в городе Чугуев на Харьковщине после ракетного обстрела, который произошел ночью 8 марта.".