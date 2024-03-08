В Чугуев вернули свет после ночного обстрела (фото)

Энергетики возобновили электроснабжение в городе Чугуев на Харьковщине после ракетного обстрела, который произошел ночью 8 марта.

По данным АО «Харьковоблэнерго», в результате «прилета» без света в городе остались 15 потребителей.

«Это произошло из-за повреждения воздушной линии 0,4 кВ. Были отремонтированы пять прогонов линии, заменена разрушенная опора. Сейчас все обесточенные потребители — со светом», — отметили энергетики.

Напомним, взрыв раздался в Чугуеве около полуночи 8 марта. Перед этим в 23:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Белгородские telegram-каналы сообщали, что «над городом громко», что, как правило, означает вылет ракет С-300. Около 00:06 взрыв прогремел в Чугуеве. Изначально было известно о двух раненых. Позже Харьковская областная прокуратура сообщила о семи пострадавших. Также в результате «прилета» город остался без воды.