У Чугуїв повернули світло після нічного обстрілу (фото)
Енергетики відновили електропостачання у місті Чугуїв на Харківщині після ракетного обстрілу, який стався вночі 8 березня.
За даними АТ «Харківобленерго», внаслідок «прильоту» без світла в місті залишилися 15 споживачів.
«Це сталося через пошкодження повітряної лінії 0,4 кВ. Було відремонтовано п’ять прогонів лінії, замінено зруйновану опору. Наразі всі знеструмлені споживачі – зі світлом», – зазначили енергетики.
Нагадаємо, вибух пролунав у Чугуєві близько опівночі 8 березня. Перед цим о 23:55 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Бєлгородські телеграм-канали повідомляли, що “над містом гучно” – це, як правило, означає виліт ракет С-300. Близько 00:06 вибух пролунав у Чугуєві. Спочатку було відомо про двох поранених. Пізніше Харківська обласна прокуратура повідомила про сімох постраждалих. Також внаслідок “прильоту” місто залишилося без води.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: прилет, світло, удар, харківщина, Харьковоблэнерго, Чугуїв, Энергетики;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 14:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили електропостачання у місті Чугуїв на Харківщині після ракетного обстрілу, який стався вночі 8 березня.".