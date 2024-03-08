У Чугуїв повернули світло після нічного обстрілу (фото)

Енергетики відновили електропостачання у місті Чугуїв на Харківщині після ракетного обстрілу, який стався вночі 8 березня.

За даними АТ «Харківобленерго», внаслідок «прильоту» без світла в місті залишилися 15 споживачів.

«Це сталося через пошкодження повітряної лінії 0,4 кВ. Було відремонтовано п’ять прогонів лінії, замінено зруйновану опору. Наразі всі знеструмлені споживачі – зі світлом», – зазначили енергетики.

Нагадаємо, вибух пролунав у Чугуєві близько опівночі 8 березня. Перед цим о 23:55 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Бєлгородські телеграм-канали повідомляли, що “над містом гучно” – це, як правило, означає виліт ракет С-300. Близько 00:06 вибух пролунав у Чугуєві. Спочатку було відомо про двох поранених. Пізніше Харківська обласна прокуратура повідомила про сімох постраждалих. Також внаслідок “прильоту” місто залишилося без води.