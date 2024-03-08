Вражеский дрон атаковал спасателей на Харьковщине (видео)

Россияне сбросили боеприпас на авто сотрудников ГСЧС на Харьковщине.

«Чрезвычайники Волчанска возвращались после ликвидации пожара, вызванного вражеским обстрелом, когда враг сбросил боеприпас с воздуха на их спецавтомобиль. К счастью, личный состав не пострадал. В результате удара повреждена пожарная автоцистерна», — сообщили в ГСЧС Украины.