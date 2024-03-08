Вражеский дрон атаковал спасателей на Харьковщине (видео)
Фото: ГСЧС Украины
Россияне сбросили боеприпас на авто сотрудников ГСЧС на Харьковщине.
«Чрезвычайники Волчанска возвращались после ликвидации пожара, вызванного вражеским обстрелом, когда враг сбросил боеприпас с воздуха на их спецавтомобиль. К счастью, личный состав не пострадал. В результате удара повреждена пожарная автоцистерна», — сообщили в ГСЧС Украины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авто, атаковал, БПЛА, волчанск, ГСЧС, дрон, спасатели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сбросили боеприпас на авто сотрудников ГСЧС на Харьковщине. ".