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Вражеский дрон атаковал спасателей на Харьковщине (видео)

Происшествия 15:26   08.03.2024
Виктория Яковенко
Вражеский дрон атаковал спасателей на Харьковщине (видео) Фото: ГСЧС Украины

Россияне сбросили боеприпас на авто сотрудников ГСЧС на Харьковщине. 

«Чрезвычайники Волчанска возвращались после ликвидации пожара, вызванного вражеским обстрелом, когда враг сбросил боеприпас с воздуха на их спецавтомобиль. К счастью, личный состав не пострадал. В результате удара повреждена пожарная автоцистерна», — сообщили в ГСЧС Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 15:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сбросили боеприпас на авто сотрудников ГСЧС на Харьковщине. ".