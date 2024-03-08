Детсад горел в Волчанске из-за вражеских обстрелов (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
8 марта около 11:00 армия РФ ударила по городу Волчанск на Харьковщине.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в результате обстрела произошел пожар на первом этаже двухэтажного здания местного детсада. Площадь возгорания составила 50 кв. м.
«Другие вражеские снаряды попали в жилые дома, хозяйственные постройки и здание еще одного учебного заведения. Спасатели обследовали все поврежденные сооружения, жертвы и пострадавшие не обнаружены», — добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, горел, ГСЧС, детсад, обстрел, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 15:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 марта около 11:00 армия РФ ударила по городу Волчанск на Харьковщине.".