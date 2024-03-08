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Детсад горел в Волчанске из-за вражеских обстрелов (фото)

Происшествия 15:13   08.03.2024
Виктория Яковенко
Детсад горел в Волчанске из-за вражеских обстрелов (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

8 марта около 11:00 армия РФ ударила по городу Волчанск на Харьковщине.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в результате обстрела произошел пожар на первом этаже двухэтажного здания местного детсада. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

«Другие вражеские снаряды попали в жилые дома, хозяйственные постройки и здание еще одного учебного заведения. Спасатели обследовали все поврежденные сооружения, жертвы и пострадавшие не обнаружены», — добавили в ГСЧС.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 15:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 марта около 11:00 армия РФ ударила по городу Волчанск на Харьковщине.".