Детсад горел в Волчанске из-за вражеских обстрелов (фото)

8 марта около 11:00 армия РФ ударила по городу Волчанск на Харьковщине.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в результате обстрела произошел пожар на первом этаже двухэтажного здания местного детсада. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

«Другие вражеские снаряды попали в жилые дома, хозяйственные постройки и здание еще одного учебного заведения. Спасатели обследовали все поврежденные сооружения, жертвы и пострадавшие не обнаружены», — добавили в ГСЧС.