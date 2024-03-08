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Дитсадок горів у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)

Події 15:13   08.03.2024
Вікторія Яковенко
Дитсадок горів у Вовчанську через ворожий обстріл (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

8 березня близько 11:00 армія РФ вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині.

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що внаслідок обстрілу сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі місцевого дитсадка. Площа загоряння склала 50 кв.м.

«Інші ворожі снаряди влучили у житлові оселі, господарчі споруди та будівлю ще одного навчального закладу. Рятувальники обстежили усі пошкоджені споруди, жертв та постраждалих не виявлено», – додали у ДСНС.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 15:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 березня близько 11:00 армія РФ вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині.".