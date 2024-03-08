Дитсадок горів у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)

8 березня близько 11:00 армія РФ вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині.

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що внаслідок обстрілу сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі місцевого дитсадка. Площа загоряння склала 50 кв.м.

«Інші ворожі снаряди влучили у житлові оселі, господарчі споруди та будівлю ще одного навчального закладу. Рятувальники обстежили усі пошкоджені споруди, жертв та постраждалих не виявлено», – додали у ДСНС.