Дитсадок горів у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
8 березня близько 11:00 армія РФ вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині.
У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що внаслідок обстрілу сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі місцевого дитсадка. Площа загоряння склала 50 кв.м.
«Інші ворожі снаряди влучили у житлові оселі, господарчі споруди та будівлю ще одного навчального закладу. Рятувальники обстежили усі пошкоджені споруди, жертв та постраждалих не виявлено», – додали у ДСНС.
Читайте також: У Чугуїв повернули світло після нічного обстрілу (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, горел, ГСЧС, детсад, обстріл, пожежа, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дитсадок горів у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 15:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 березня близько 11:00 армія РФ вдарила по місту Вовчанськ на Харківщині.".