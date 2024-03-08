Ворожий дрон атакував рятувальників на Харківщині (відео)
Фото: ДСНС України
Росіяни скинули боєприпас на авто співробітників ДСНС на Харківщині.
«Надзвичайники міста Вовчанськ поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом, коли ворог скинув боєприпас із повітря на їхній спецавтомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав. У результаті удару пошкоджена пожежна автоцистерна», – повідомили у ДСНС України.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авто, атаковал, БПЛА, вовчанськ, ГСЧС, дрон, спасатели, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 15:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни скинули боєприпас на авто співробітників ДСНС на Харківщині.".