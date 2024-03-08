Ворожий дрон атакував рятувальників на Харківщині (відео)

Росіяни скинули боєприпас на авто співробітників ДСНС на Харківщині.

«Надзвичайники міста Вовчанськ поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом, коли ворог скинув боєприпас із повітря на їхній спецавтомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав. У результаті удару пошкоджена пожежна автоцистерна», – повідомили у ДСНС України.