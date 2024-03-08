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Ворожий дрон атакував рятувальників на Харківщині (відео)

Події 15:26   08.03.2024
Вікторія Яковенко
Ворожий дрон атакував рятувальників на Харківщині (відео) Фото: ДСНС України

Росіяни скинули боєприпас на авто співробітників ДСНС на Харківщині.

«Надзвичайники міста Вовчанськ поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом, коли ворог скинув боєприпас із повітря на їхній спецавтомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав. У результаті удару пошкоджена пожежна автоцистерна», – повідомили у ДСНС України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 15:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни скинули боєприпас на авто співробітників ДСНС на Харківщині.".