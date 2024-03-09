«Подарки» от россиян: растяжку нашли на харьковской окружной (фото, видео)

В Харькове на окружной дороге обнаружили растяжку.

«Подарки» от россиян. Взрывную ловушку враг оставил в водостоке. Ее изготовили на основе ручной гранаты Ф-1. Мы регулярно находим такие «сюрпризы», взрывотехники уже обезвредили гранату», – сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.