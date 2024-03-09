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«Подарки» от россиян: растяжку нашли на харьковской окружной (фото, видео)

Общество 18:51   09.03.2024
Виктория Яковенко
«Подарки» от россиян: растяжку нашли на харьковской окружной (фото, видео) Фото: Сергей Болвинов

В Харькове на окружной дороге обнаружили растяжку.

«Подарки» от россиян. Взрывную ловушку враг оставил в водостоке. Ее изготовили на основе ручной гранаты Ф-1. Мы регулярно находим такие «сюрпризы», взрывотехники уже обезвредили гранату», – сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Фото, видео: Сергей Болвинов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 18:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на окружной дороге обнаружили растяжку.".