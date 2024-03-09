«Подарунки» від РФ: розтяжку знайшли на харківській кільцевій (фото, відео)

У Харкові на кільцевій дорозі знайшли розтяжку.

«Подарунки» від росіян. Вибухову пастку ворог залишив у водостоці. Її зробили на основі ручної гранати Ф-1. Ми регулярно знаходимо такі «сюрпризи», вибухотехніки вже знешкодили гранату», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.