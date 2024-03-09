«Подарунки» від РФ: розтяжку знайшли на харківській кільцевій (фото, відео)
Фото: Сергій Болвінов
У Харкові на кільцевій дорозі знайшли розтяжку.
«Подарунки» від росіян. Вибухову пастку ворог залишив у водостоці. Її зробили на основі ручної гранати Ф-1. Ми регулярно знаходимо такі «сюрпризи», вибухотехніки вже знешкодили гранату», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 18:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на кільцевій дорозі знайшли розтяжку.".