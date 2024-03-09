Кинув гранату під авто військової: на Харківщині затримали чоловіка

На Харківщині затримали 25-річного чоловіка, який намагався підірвати авто української військової.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що ввечері 7 березня у селищі Мала Рогань місцевий житель кинув осколкову гранату під автомобіль української військовослужбовиці, яка теж мешкає у цьому населеному пункті.

«Через довгі неприязні стосунки він вирішив їй «помститись», кинувши гранату під автомобіль військової. Транспортний засіб пошкоджений», – зазначили правоохоронці.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за фактом хуліганства, вчиненого застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ).