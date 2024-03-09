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Кинув гранату під авто військової: на Харківщині затримали чоловіка

Суспільство 13:21   09.03.2024
Вікторія Яковенко
Кинув гранату під авто військової: на Харківщині затримали чоловіка Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині затримали 25-річного чоловіка, який намагався підірвати авто української військової.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що ввечері 7 березня у селищі Мала Рогань місцевий житель кинув осколкову гранату під автомобіль української військовослужбовиці, яка теж мешкає у цьому населеному пункті.

«Через довгі неприязні стосунки він вирішив їй «помститись», кинувши гранату під автомобіль військової. Транспортний засіб пошкоджений», – зазначили правоохоронці.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за фактом хуліганства, вчиненого застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 13:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали 25-річного чоловіка, який намагався підірвати авто української військової.".