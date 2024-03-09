Бросил гранату под авто военной: на Харьковщине задержали мужчину
Фото: Харьковская областная прокуратура
На Харьковщине задержали 25-летнего мужчину, который пытался подорвать авто украинской военной.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что вечером 7 марта в поселке Малая Рогань местный житель бросил осколочную гранату под автомобиль украинской военнослужащей, которая тоже проживает в этом населенном пункте.
«Из-за долгих неприязненных отношений он решил ей «отомстить», бросив гранату под военный автомобиль. Транспортное средство повреждено», — отметили правоохранители.
Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенном применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 13:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задержали 25-летнего мужчину, который пытался подорвать авто украинской военной.".