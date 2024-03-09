В Харькове пес провалился под лед: животное спасли ГСЧСники (фото)

9 марта спасатели достали из воды собаку, которая провалилась под лед в Харькове.

ЧП произошло на Алексеевском водохранилище. Спасателей вызвал подросток, гулявший с собакой вдоль берега. Пес побежал по льду и провалился. Хозяин собаки самостоятельно не решился идти по тонкому льду, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«По прибытию бойцов ГСЧС выяснилось, что пес находится в воде в тридцати метрах от берега. Спасатели приняли решение добираться до животного с помощью лодки. Подплыв, ГСЧСники вытащили испуганную собаку из воды в лодку и доставили к берегу, где беднягу уже ждал хозяин», — отметили спасатели.