Live
  • Сб 09.03.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.49

В Харькове пес провалился под лед: животное спасли ГСЧСники (фото)

Происшествия 21:42   09.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове пес провалился под лед: животное спасли ГСЧСники (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

9 марта спасатели достали из воды собаку, которая провалилась под лед в Харькове.

ЧП произошло на Алексеевском водохранилище. Спасателей вызвал подросток, гулявший с собакой вдоль берега. Пес побежал по льду и провалился. Хозяин собаки самостоятельно не решился идти по тонкому льду, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«По прибытию бойцов ГСЧС выяснилось, что пес находится в воде в тридцати метрах от берега. Спасатели приняли решение добираться до животного с помощью лодки. Подплыв, ГСЧСники вытащили испуганную собаку из воды в лодку и доставили к берегу, где беднягу уже ждал хозяин», — отметили спасатели.

02

03
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Читайте также: Собаку, раненую при обстреле рынка в Волчанске, спасли полицейские и волонтеры

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 9.03: смертельное ДТП, обстрелы, нашли растяжку
Главные новости Харькова 9.03: смертельное ДТП, обстрелы, нашли растяжку
09.03.2024, 21:44
Двоих детей обнаружили в метро Харькова: их мать уехала за город
Двоих детей обнаружили в метро Харькова: их мать уехала за город
09.03.2024, 14:01
Три дома горят в селе на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото)
Три дома горят в селе на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото)
09.03.2024, 17:41
«Подарки» от россиян: растяжку нашли на харьковской окружной (фото, видео)
«Подарки» от россиян: растяжку нашли на харьковской окружной (фото, видео)
09.03.2024, 18:51
Мокрый снег с дождем: какой будет погода в Харькове и области 10 марта
Мокрый снег с дождем: какой будет погода в Харькове и области 10 марта
09.03.2024, 20:36
Центральный парк Харькова поздравил с 8 Марта: пригласили на онлайн-прогулку
Центральный парк Харькова поздравил с 8 Марта: пригласили на онлайн-прогулку
08.03.2024, 14:40

Новости по теме:

15:17
Странное оранжевое существо выбросила вода на берег озера в Великобритании
16:03
ВСУ форсировали Днепр и создали плацдарм на левом берегу — BILD

Вы читали новость: «В Харькове пес провалился под лед: животное спасли ГСЧСники (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 21:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 марта спасатели достали из воды собаку, которая провалилась под лед в Харькове.".