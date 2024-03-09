В Харькове пес провалился под лед: животное спасли ГСЧСники (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
9 марта спасатели достали из воды собаку, которая провалилась под лед в Харькове.
ЧП произошло на Алексеевском водохранилище. Спасателей вызвал подросток, гулявший с собакой вдоль берега. Пес побежал по льду и провалился. Хозяин собаки самостоятельно не решился идти по тонкому льду, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«По прибытию бойцов ГСЧС выяснилось, что пес находится в воде в тридцати метрах от берега. Спасатели приняли решение добираться до животного с помощью лодки. Подплыв, ГСЧСники вытащили испуганную собаку из воды в лодку и доставили к берегу, где беднягу уже ждал хозяин», — отметили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: берег, ГСЧС, лед, провалилась, собака, спасатели, Харьков, чп;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 21:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 марта спасатели достали из воды собаку, которая провалилась под лед в Харькове.".